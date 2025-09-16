Отопление будет отсутствовать в 9 украинских общинах: жителям будут выдавать буржуйки

В Донецкой области девять громад останутся без отопления из-за повреждения газопроводов, электросетей и активных боевых действий. Жителям планируют раздать буржуйки, дрова и пеллеты. Также могут возникнуть проблемы с теплом в Добропольской и Святогорской громадах, а подобные угрозы возможны в Киеве и Одессе из-за ударов по энергосистеме.

Видео дня

О ситуации в громадах сообщает Донецкая областная государственная администрация. Сейчас готовность к отопительному сезону, где это позволяет ситуация с безопасностью составляет 75%.

Из-за повреждения газопроводов, электроэнергетической системы и активных боевых действий девять громад Донецкой области остаются без возможности начать отопительный сезон. Речь идет о Кураховской, Лиманской, Мирноградской, Покровской, Северской, Торецкой, Часовоярской, Ильиновской и Константиновской. В Добропольской и Святогорской громадах теплоснабжение будет осуществляться частично.

Председатель ОГА Вадим Филашкин подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию, власти делают все возможное, чтобы помочь жителям пройти зиму без значительных рисков для жизни и здоровья. Для этого местные военные администрации организуют обеспечение людей буржуйками, булерьянами, дровами и пеллетами для обогрева, а также готовят коммунальную инфраструктуру для стабильного предоставления услуг.

Эксперты отмечают, что проблемы с отоплением в регионе обусловлены не только повреждениями инфраструктуры, но и активными боевыми действиями и угрозой возможных атак на энергосистему. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что подобные угрозы могут возникать и в других городах Украины, например в Киеве и Одессе, однако системы теплообеспечения и водоснабжения имеют резервы, которые позволяют поддерживать их работу даже в критических ситуациях.

Несмотря на это, жители Донецкой области должны быть готовы к тому, что в ряде громад централизованного тепла не будет, а альтернативное отопление обеспечат только с помощью мобильных средств обогрева. Власть и громады координируют действия для предоставления альтернативного обогрева, чтобы люди могли пережить зиму даже в тех местах, где централизованное теплоснабжение невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина потеряла не менее 500 миллионов кубометров газа в 2025 году из-за российских обстрелов. Однако, основную часть добычи удалось восстановить, а подготовка к зиме происходит в плановом режиме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!