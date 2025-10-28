Будет 100% финансирование импорта газа для отопления: Зеленский провел совещание с правительством

Президент Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства. Среди прочего обсуждалась ситуация с импортом газа и работа с энергетическими партнерами Украины. Глава государства поручил правительству обеспечить полное финансирование закупок голубого топлива за границей, а не 70%, как сейчас.

Об этом сообщил сам Зеленский в своем Telegram-канале 28 октября. Он уточнил, что на встрече докладывали премьер-министр Украины Юлия Свириденко и каждый из вице-премьеров и министров.

Импорт газа: что заявил Зеленский

"Поручил обеспечить безотлагательно 100 % финансирования для импорта газа – уже есть 70 %, и понимаем, как аккумулировать необходимую сумму", – отметил президент. Он также подчеркнул, что защита и восстановление энергетики являются теми направлениями, в которых "у каждого из чиновников должны быть четкие результаты".

Кроме того, министры иностранных дел и энергетики должны обеспечить полную реализацию договоренностей Украины с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставке необходимого оборудования для генерации электричества, отметил президент.

До этого, утром 28 октября, во время общения с журналистами Зеленский информировал, что Украина уже обеспечила 70% необходимых средств для импорта газа, что позволит полностью покрыть потребности в отоплении этой зимой. Именно газ является ключевой основой для отопления в Украине, особенно в крупных городах и на северо-востоке страны.

Не только об энергетике: санкции, восстановление и поддержка

Другие приоритетные направления также обсуждались на совещании. В частности:

Министр иностранных дел Андрей Сибига получил поречения "быстрее работать в направлении синхронизации санкций против России".

"Чтобы во всех важнейших юрисдикциях мира действовало одинаково болезненное для России давление за эту войну. 19-й пакет санкций Евросоюза должен быть синхронизирован во всех ключевых странах Европы вне ЕС", – заявил Зеленский.

Премьер-министр Свириденко доложила о работе правительственных программ поддержки прифронтовых территорий – и жизни в громадах, и работы бизнеса, оборонных мероприятий. Темп реализации этих программ достаточно высокий.

– и жизни в громадах, и работы бизнеса, оборонных мероприятий. Темп реализации этих программ достаточно высокий. Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба докладывал о работах в регионах. Зеленский отметил, что Украина "даже в чрезвычайно сложных условиях" реализует крупные инфраструктурные проекты, например, как восстановление водоснабжения для Николаева, городов Днепропетровщины.

