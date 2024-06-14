В Украине объявили об усиленных отключениях света 15 июня: технику лучше максимально зарядить

В Украине 15 июня графики отключения электроэнергии будут действовать с 8:00 до 23:00. При этом с 16:00 до 20:00 ограничения потребления будут применяться к большей части потребителей. В связи с этим следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – максимально заряженной.

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Об ситуации с отключениями сообщили в "Укрэнерго". Там объяснили: дело в том, что из-за облачной погоды работа солнечных электростанций будет снижена. Кроме того, в ремонт был выведен очередной атомный энергоблок.

"15 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 8:00 до 23:00. С 16:00 до 20:00 ограничения потребления будут действовать для большего количества потребителей. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", – говорится в сообщении.

При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.

Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Света не будет по 18-19 часов в сутки

В то же время, энергетики не исключают, что зимой свет в дома и квартиры украинцев будут подавать в общей сложности всего всего на 5-6 часов в сутки. Впрочем, это всего-лишь пока прогноз и в зависимости от обстоятельств, это время может измениться.

"Шесть-пять часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим (разрушенных и поврежденных энергообъектов. – Ред.). Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что будет 5-6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз", – сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

В то же время, подчеркнул энергетик, отключения будут зависеть, в частности, от температуры. Так:

если будет в среднем -15 градусов и ниже, это отрицательно повлияет на энергетику – потому что чем ниже температура, тем больше люди включают обогревателей;

если будет, к примеру, +10 градусов – проблем будет меньше.

В целом же, констатировал он, зимний прогноз базируется на 2-х факторах. Это:

способность Украины увеличить физическую возможность импорта электроэнергии;

ремонты энергообъектов.

"Все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. ... Мы частично отремонтируем то, что можно отремонтировать", – констатировал Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, для подготовки же к длительному блэкауту следует запастись едой. Прежде всего нужно запасать продукты, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления.

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