В Украине объявили об усиленных отключениях света 15 июня: технику лучше максимально зарядить
В Украине 15 июня графики отключения электроэнергии будут действовать с 8:00 до 23:00. При этом с 16:00 до 20:00 ограничения потребления будут применяться к большей части потребителей. В связи с этим следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – максимально заряженной.
Об ситуации с отключениями сообщили в "Укрэнерго". Там объяснили: дело в том, что из-за облачной погоды работа солнечных электростанций будет снижена. Кроме того, в ремонт был выведен очередной атомный энергоблок.
"15 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 8:00 до 23:00. С 16:00 до 20:00 ограничения потребления будут действовать для большего количества потребителей. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", – говорится в сообщении.
При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.
Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.
Света не будет по 18-19 часов в сутки
В то же время, энергетики не исключают, что зимой свет в дома и квартиры украинцев будут подавать в общей сложности всего всего на 5-6 часов в сутки. Впрочем, это всего-лишь пока прогноз и в зависимости от обстоятельств, это время может измениться.
"Шесть-пять часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим (разрушенных и поврежденных энергообъектов. – Ред.). Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что будет 5-6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз", – сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.
В то же время, подчеркнул энергетик, отключения будут зависеть, в частности, от температуры. Так:
- если будет в среднем -15 градусов и ниже, это отрицательно повлияет на энергетику – потому что чем ниже температура, тем больше люди включают обогревателей;
- если будет, к примеру, +10 градусов – проблем будет меньше.
В целом же, констатировал он, зимний прогноз базируется на 2-х факторах. Это:
- способность Украины увеличить физическую возможность импорта электроэнергии;
- ремонты энергообъектов.
"Все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. ... Мы частично отремонтируем то, что можно отремонтировать", – констатировал Коваленко.
Как сообщал OBOZ.UA, для подготовки же к длительному блэкауту следует запастись едой. Прежде всего нужно запасать продукты, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления.
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