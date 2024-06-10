Украинцам рассказали, какую запасать еду: как готовиться к возможным отключениям электроэнергии

В Украине возобновились плановые отключения электроэнергии – из-за больших разрушений, причиненных Россией энергетике страны. При этом и специалисты, и представители власти признают: предстоящая зима будет тяжелой. В частности, не исключается, что при температуре 10 градусов ниже нуля украинцы будут сидеть без электроэнергии в целом более 10 часов в сутки. Следовательно, стоит быть к этому максимально готовым.

В частности, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), следует запастись водой и едой. Так, продукты прежде всего нужно запасать те, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Что еще нужно запасать

Впрочем, для того, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в КГГА советует запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:

купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;

создать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;

наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;

подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;

подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев;

позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.

Также необходимо позаботиться о пожарной безопасности. В частности, приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где зажигаются свечи или используется горелка.

Электроэнергию могут отключать на 10 часов и более

В свою очередь, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа") ранее отметил: Украина не сможет полностью отказаться от стабилизационных графиков отключения света. Причем, даже несмотря на повышение тарифа на него.

"Даже повышение тарифа на электроэнергию не позволит в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Ситуация сверхсложная, а будет зимой еще сложнее – по среднему сценарию, при температуре минус 10 градусов мы можем быть со светом 12-14 часов и условно 10 часов в сутки мы можем быть без света", – сказал нардеп.

При этом он подчеркнул: не исключено, что Россия продолжит бить по украинской энергетике. А потому "нужно думать, каким образом подготовиться каждой семье к тому, что нас ожидает зимой".

Отключения света продлятся еще 2-3 года

В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал OBOZ.UA, что отключать свет украинцам будут еще в течение 2-3 лет. А на полноценное восстановление уйдет по крайней мере 5-7 лет. Он отметил:

до войны объем украинской генерации составлял 32-33 ГВт;

сейчас осталось лишь 11-12 ГВт.

"Восстановление до полного уровня потребностей будет длиться не менее 5-7 лет. А до уровня, когда потребители либо не ограничиваются, либо ограничиваются очень редко и в целом имеют свободный доступ к электричеству, – это 2-3 года. ...Только после 20 марта уничтожено примерно от 8 до 9 ГВт мощностей", – сказал Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказала, что в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Ведь проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.

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