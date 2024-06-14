Света не будет по 18-19 часов в сутки: украинцам рассказали, когда начнутся жесткие отключения

Энергетики не исключают, что зимой свет в дома и квартиры украинцев будут подавать в общей сложности всего всего на 5-6 часов в сутки. Впрочем, это всего-лишь пока прогноз и в зависимости от обстоятельств, это время может измениться.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко. Он отметил: более точно сказать, что ожидает украинцев зимой, можно будет в августе.

"Шесть-пять часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим (разрушенных и поврежденных энергообъектов. – Ред.). Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что свет будет 5-6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз", – говорится в сообщении.

Коваленко объяснил: зимой пик потребления электроэнергии больше, чем летом. А потому, генерационный дефицит, по его словам, может составлять 30-35%.

В то же время, подчеркнул энергетик, отключения будут зависеть, в частности, от температуры. Так:

если будет в среднем -15 градусов и ниже, это отрицательно повлияет на энергетику – потому что чем ниже температура, тем больше люди включают обогревателей;

если будет, к примеру, +10 градусов – проблем будет меньше.

В целом же, констатировал он, зимний прогноз базируется на 2-х факторах. Это:

способность Украины увеличить физическую возможность импорта электроэнергии;

ремонты энергообъектов.

"Все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. ... Мы частично отремонтируем то, что можно отремонтировать", – констатировал Коваленко.

Повышение тарифа на свет не решит проблему на 100%

В свою очередь, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа") ранее отметил: Украина не сможет полностью отказаться от стабилизационных графиков отключения света. Причем, даже несмотря на повышение тарифа на него. Причина – сложная ситуация в энергетике, которая усугубиться ближе к зиме.

"Даже повышение тарифа на электроэнергию не позволит в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Ситуация сверхсложная, а будет зимой еще сложнее – по среднему сценарию, при температуре минус 10 градусов мы можем быть со светом 12-14 часов и условно 10 часов в сутки без света", – сказал нардеп.

При этом он подчеркнул: не исключено, что Россия продолжит бить по украинской энергетике. А потому "нужно думать, каким образом подготовиться каждой семье к тому, что нас ожидает зимой".

Украинцам следует запасаться павербанками и зарядными станциями

В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал OBOZ.UA, что отключать свет украинцам будут еще в течение 2-3 лет. А на полноценное восстановление уйдет по крайней мере 5-7 лет. Соответственно, украинцам следует запасаться павербанками и зарядными станциями – и держать их максимально заряженнными.

Он отметил: до войны объем украинской генерации составлял 32-33 ГВт. Сейчас осталось лишь 11-12 ГВт.

"Восстановление до полного уровня потребностей будет длиться не менее 5-7 лет. А до уровня, когда потребители либо не ограничиваются, либо ограничиваются очень редко и в целом имеют свободный доступ к электричеству, – это 2-3 года. ...Только после 20 марта уничтожено примерно от 8 до 9 ГВт мощностей", – сказал Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, для подготовки же к длительному блэкауту следует запастись едой. Прежде всего нужно запасать продукты, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!