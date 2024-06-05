В Украине графики отключений 5 июня будут действовать по всей стране: заявление "Укрэнерго"

В Украине 5 июня отключение электроэнергии будет действовать по всей территории страны. Жестчайшие ограничения ожидают столицу и Киевскую область.

Как сообщает "Укрэнерго", среди причин роста дефицита: рост потребления через кондиционеры, отключение на ремонт нескольких энергоблоков АЭС. При превышении лимитов потребления облэнерго используют график почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. Информацию, когда применимы отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

СЕО Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook написал: "Я понимаю, что на улице жарко. Но история такова, что уже даже поставки в объекты критической инфраструктуры во время экстренных может прерываться. Об этом говорит Укрэнерго. Подумайте об этом в следующий раз, когда будете включать кондиционер".

Какие почасовые графики действуют в разных регионах

Когда аварийные (экстренные) отключения закончатся, области вернутся в обычным плановым отключениям. Их графики формируют облэнерго в каждом отдельно взятом регионе, и часы отключений сильно различаются.

В Днепре и области график включает только гарантированные отключения света, без вероятных. Общее количество часов без света в сутки – от 4 до 8 часов. График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес.

Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине:

чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram;

"ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram; кол-центр: по телефонам 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

В Донецкой области в график внесены только гарантированные отключения электроэнергии и периоды, когда свет точно должен быть. Однако продолжительность отключений больше, чем на Днепропетровщине, – до 12 часов в сутки.

Расписание отключений света по адресу можно узнать на сайте ДТЭК для Донецкой области. Также о графике можно спросить:

в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram;

"ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram; в кол-центре: по телефонам 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.

В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения – от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

В Киевской области все зависит от населенного пункта. В одних отключения такие же, как в Киеве. В других возможны более мягкие варианты. К примеру, в Яготине гарантированные отключения длятся по 2 часа, суммарно до 6 часов в день.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются:

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Какие графики действуют в других регионах

Во Львове и области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения. Всего имеется 5 групп отключения света. Здесь можно по адресу увидеть свою группу.

Если сайт не работает, можно воспользоваться чат-ботами компании:

https://t.me/loeserviceBot

https://www.viber.com/loebot

В Сумах и области график разделен на очереди. Здесь есть полный список адресов, найдите свой адрес и посмотрите, к какой группе относитесь. Есть график для всех групп.

Также можно обратиться по телефонам:

0 (800) 300-247

(0542) 659-659

В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений определяется в случае необходимости, о чем будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Здесь же опубликован полный список адресов и очередей (групп отключений).

Также можно обратиться за консультацией:

https://t.me/ZPEnergoBot

0 (800) 304-502

В Харькове и области гарантированное отключение – три часа в сутки. Отключения применялись еще до значительных проблем с генерацией, а графики меняются каждые несколько дней. Свою группу отключений можно просмотреть здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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