Без света по 4 часа и более: когда могут ввести экстренные отключения в Украине

Из-за значительного дефицита в украинской энергосистеме плановые отключения электроэнергии могут длиться более 4 часов, особенно в часы пик – утро и вечер. Аварийных отключений можно избежать, если потребители будут соблюдать установленные лимиты.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Завтрака с 1+1". "Но дефицит достаточно значителен, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть 4 часа, может быть и больше. В зависимости от того, говорим ли мы о часе пик – утро или вечер – говорим ли мы о часы, когда ситуация с дефицитом немного менее острая. Это дневная зона и ночь ", – отметил Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, основной причиной длительных отключений есть значительный дефицит электроэнергии в системе. Он пояснил, что плановые отключения могут быть менее продолжительными, если потребление электроэнергии будет соответствовать установленным лимитам. "Если наши коллеги будут вкладываться в те лимиты, которые мы определяем на этот день, то отключения будут плановыми", – подчеркнул Кудрицкий.

Продолжительность отключений зависит от времени суток. Наибольшая нагрузка на энергосистему приходится на час пик – утро и вечер. В эти периоды дефицит электроэнергии наиболее острый, что может приводить к более длительным отключениям. В дневное и ночное время, когда нагрузка на систему меньше, продолжительность отключений может быть сокращена.

Кудрицкий подчеркнул, что ситуация с дефицитом электроэнергии очень серьезная и требует слаженной работы всех участников энергетического рынка. Он также отметил, что вчера были применены аварийные отключения, но их можно избежать, если соблюдать установленные лимиты потребления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, графики отключения могут происходить с люфтом в 30 минут. При этом в Киеве графики соблюдаются в 95-97% случаев.

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