В Украине дефицит тока: где отключают электроэнергию по графикам

В энергосистеме Украины 26 апреля сохраняется дефицит. Графики отключений действуют в Харьковской области – там обесточено около 202 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях, по техническим причинам – в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". В компании также проинформировали, что ночью защитой была отключена магистральная воздушная линия в западном регионе. Однако обесточивания потребителей не было, ведутся ремонтные работы.

Также ночью имелись краткосрочные перерывы в работе двух магистральных линий в восточном регионе. "Работа оборудования была возобновлена действием автоматики. На утро обесточены 388 населенных пунктов", – добавили в Укрэнерго.

В Минэнерго добавили, что в Харьковской области из-за обстрелов повреждены высоковольтные воздушные линии. Поэтому обесточивалась высоковольтная подстанция, выключались бытовые потребители. В течение нескольких часов подстанция и потребители были заживлены.

Энергетики объясняли: из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей. "Диспетчерский центр "Укрэнерго" продолжает привлекать аварийную помощь из энергосистем европейских стран. Просим всех потребителей экономить электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания", – заявили в компании.

Где нет света в Украине: ситуация в регионах

В Харьковской области из-за повреждений сетей в результате обстрелов остаются обесточенными более 26 тысяч абонентов. Из-за сетевых ограничений обесточены 202 тысячи абонентов.

Из-за обстрелов на Сумщине остаются обесточенными 4408 абонентов в 68 населенных пунктах. В Черниговской области в результате боевых действий остается обесточенным 1281 абонент в 24 населенных пунктах.

В Днепропетровской области из-за боевых действий обесточены 45 абонентов. По технологическим причинам на утро остаются без напряжения 8 юридических и 330 бытовых потребителей. В результате вражеских обстрелов в Донецкой области выключались 8428 тысяч абонентов. Энергетики заживили 8295 точек учета. Остаются без света 45,7 тысяч абонентов в 95 населенных пунктах.

На Запорожье из-за вражеских обстрелов остается без света 3731 потребитель в 51 населенном пункте. В Херсоне остаются без света 2840 точек учета, в области – более 25,8 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах.

Графиков избежать не удастся

В то же время грядущим летом Украина, вероятно, не сможет избежать введения графиков отключения электроэнергии. Причина – ожидаемые традиционные пики потребления в самые жаркие месяцы года.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил: если бы не вынужденные аварийные отключения в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, отключения по всей стране могли бы применяться уже сейчас.

"Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно оптимистический сценарий. При худшем сценарии доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев в условиях дефицита в энергосистеме призывают активноэкономить электроэнергию, как зимой 2022-2023 годов. Чтобы делать это правильно, нужно не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно, особенно в пиковые часы утром и вечером.

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