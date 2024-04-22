Украинцам будут отключать электроэнергию на 6 часов: эксперт рассказал, когда ожидать введения графиков

В экспертной среде считают, что энергетикам вряд ли удастся избежать введения графиков отключений электроэнергии по всей стране грядущим летом. Причина – ожидаемые традиционные пики потребления в самые жаркие месяцы года. Впрочем, ситуация не катастрофическая – при худшем сценарии доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает Forbes. Он отметил: если бы не вынужденные аварийные отключения в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях отключения по всей стране могли бы применяться уже сейчас.

"Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно оптимистический сценарий. При худшем сценарии доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет", – говорится в сообщении.

Украина не утратила контроль над своей энергосистемой

В то же время, Харченко подчеркнул: после российских атак ситуация в украинской энергетике "непростая, но управляемая". В частности:

Украина потеряла до 7 ГВт генерации;

повреждены объекты распределения электроэнергии – подстанции и сети;

однако "с восстановлением подстанций и сетей проблем не должно быть", ведь поставки необходимого оборудования осуществляются;

тепловая генерация потеряла до 5,2 ГВт, но по предварительным оценкам, к зиме энергетики сумеют восстановить 2 ГВт.

"С восстановлением генерации ситуация более сложная. "Укргидроэнерго" потеряло 35% мощности, или около 1,5 ГВт. Не берусь прогнозировать, когда Укргидроэнерго сможет вернуть эти мощности, но они активно над этим работают", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, энергетики призывают уже сейчас экономить электроэнергию – дабы не создавать лишней нагрузки на сеть. Самый простой способ – не использовать одновременно энергозатратные приборы. Больше всего же электричества "ест" электроплита – около 3,5 кВт*час.



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