Украинцам напомнили об отключениях света зимой-2022: что должен сделать каждый у себя дома

Украинцев в условиях дефицита в энергосистеме призывают активно экономить электроэнергию, как это было зимой 2022-2023 годов. Чтобы делать это правильно, нужно не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно, особенно в пиковые часы утром и вечером.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. "Экономия электроэнергии не означает полного отказа от света. Иногда достаточно просто отключить лишнее. Мы вместе выдержали энергетический террор зимой 2022-2023 годов. Сможем и сейчас", – отметили в ведомстве.

Экономия электроэнергии: что и в какие часы нужно выключить из розетки

Минэнерго отмечает, что сейчас пиковые часы потребления – утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 22:00. В это время особенно важно не использовать несколько мощных приборов одновременно. В первую очередь речь идет о такой технике:

стиральная машина;

электроплита;

чайник;

пылесос;

утюг.

В ведомстве также рекомендуют включать стиральную машину по ночам. То же касается нагревания воды бойлером и зарядки повербанков и аккумуляторов.

Кроме того, украинцам рекомендуется использовать энергоэффективные лампы мощностью не более 10 Вт. А также следить за тем, чтобы в пустых помещения свет был выключен.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению экспертов, летом Украина, вероятно, не сможет избежать введения графиков отключения электроэнергии. Причина – ожидаемые традиционные пики потребления в самые жаркие месяцы года. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает: если бы не вынужденные аварийные отключения в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, отключения по всей стране могли бы применяться уже сейчас.

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