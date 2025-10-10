Светофоры не работают, транспорт остановился: в Ривне частично пропала электроэнергия

В Ривне частично пропала электроэнергия. Жители сообщают, что в городе на некоторых улицах не работают светофоры, а также остановилось движение троллейбусов. Причиной стала авария в системе передачи.

Об этом сообщают местные паблики в соцсетях. В "Ривнеоблэнерго" подтвердили аварийную ситуацию.

"По состоянию на 19:15 часть г. Ривне без электроснабжения в результате аварийной ситуации на оборудовании оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго". Стараемся вернуть свет в ваши дома как можно быстрее! Бригады "Ривнеоблэнерго" уже ликвидируют аварию", – говорится в сообщении.

В сети распространяется видео, на котором видно, что освещения на улицах и в окрестных домах отсутствует.

До этого 10 октября в Ривне и Ривненской области не фиксировались отключения света после массированной атаки России на украинскую энергосистему. Графики аварийных отключений вечером продолжают действовать в Киеве и 7 областях Украины – Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

Кроме того, в Черниговской области действуют графики почасовых отключений, днем их объем увеличили с двух до трех очередей (из-за последствий обстрелов в предыдущие дни). Всех, у кого есть свет, просят экономно потреблять электроэнергию.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине отопительный сезон во Львове начнется на одну-две недели позже. Это время городские власти используют для проверки резервных источников тепла и электроснабжения.

