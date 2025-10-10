Старт отопительного сезона во Львове отложили на несколько недель: Садовый объяснил причину

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине начало отопительного сезона во Львове начнется на одну-две недели позже. Это время городские власти используют для проверки резервных источников тепла и электроснабжения.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он призвал горожан обеспечить себя альтернативными источниками тепла на фоне усиления обстрелов энергетических объектов со стороны России.

По словам Садового, чтобы начать отопительный сезон, надо 8 млн кубометров газа, которых пока нет. А для полноценного прохождения осенне-зимнего периода в октябре, надо еще 10 млн кубометров, которых также нет на сегодняшний день. К тому же, нужно проверить резервные источники тепла и электроснабжения.

"Если говорить о ТЭС-1, о ТЭС-2, пока нет лимитов, мы не можем их запускать на полную мощность. Мы должны за эти следующие неделю-две протестировать все альтернативные системы, которые мы внедрили в городе Львов", – отметил городской голова.

Что уже сделано

Он добавил, что жители с индивидуальным или печным отоплением (таких во Львове более 350 тысяч) имеют ситуацию немного проще. Кроме того, в городе уже перевели 97% светофоров на работу без централизованного электроснабжения. В школах и детских садах, где есть твердотопливные котлы, отопление будут запускать от них. Аналогичные мероприятия проводят в крупных больницах первого ТМО.

Также проверяют печки, установленные в домах во время волны 2022–2023 годов, чтобы они были готовы к использованию. Дизель-генерация города также готова к работе в случае необходимости.

Приоритеты и советы для львовян

Садовый отметил, что приоритет в случае ограничений получат больницы, школы и детские сады. "Важно, чтобы мы были в безопасности и чтобы каждая семья понимала: если не будет газа физически, трудно будет с отоплением", – добавил он.

Львовян призывают быть готовыми к временным неудобствам, следить за официальными сообщениями и понимать, что работа всех альтернативных систем – ключ к безопасности города в этом отопительном сезоне.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее директор центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозировал, что Украина накопила достаточно угля, газа и восстановлено генерационные мощности, чтобы пройти отопительный сезон без отключений. Текущие запасы и резервы позволяют обеспечить стабильные поставки энергии даже при условии холодной зимы.

