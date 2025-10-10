В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии в ряде областей: где и когда не будет света

В Украине 10 октября из-за массированной атаки РФ на энергетические объекты графики отключения электроэнергии ввели в ряде областей. Так, об ограничениях сообщили в Сумской, Полтавской областях. Отключения также есть и в Киеве – из-за аварийной ситуации обесточена часть Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского, Святошинского районов.

О введении графиков сообщили местные компании, осуществляющие поставки электроэнергии. Решение о введении графиков принимает Укрэнерго. Так, графики аварийных отключений (ГАО) ввели на Сумщине. "К сожалению, сообщить потребителям о продолжительности обесточивания при применении ГАВ невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго", – сообщили в "Сумыоблэнерго".

Графики также ввели на Полтавщине, сообщили Полтаваоблэнерго. "С 2:43 в Полтавской области действует специальный график аварийных отключений электроэнергии (СГАВ). Причина – последствия российских атак на энергетические объекты", – сообщили в компании.

Отключения без графиков

Отключения также есть и в Киеве. "В части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского, Святошинского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", – сообщили в ДТЭК КЭМ.

Отключения без графиков также есть и в части Бориспольского района. Там пропал свет из-за локальной аварии в сети, сообщили в ДТЭК КРЕМ.

Отключения также есть и в Днепропетровской области. В связи с локальной аварией в сети в части г. Самар, Самаровского, Павлоградского, Синельниковского районов временно отсутствует электроснабжение. Специалисты уже проводят работы по ликвидации аварии и восстановлению подачи электроэнергии.

В то же время по состоянию на 7.30 электроснабжение в г. Черноморск Одесской области восстановлено. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по Киеву. В столице есть пострадавшие, под атакой оказалась критическая инфраструктура. В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. Там горели квартиры на нескольких этажах. К 4 часам утра пожар был ликвидирован.

