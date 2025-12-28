В Кабмине определили тарифы на газ: украинцам назвали цену с 1 января 2026 года

Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года.Таким образом, по крайней мере до этого периода цена на газ для населения меняться не будет. Она будет составлять 7420 грн за 1000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила:

Также цену зафиксировали для бюджетных учреждений .

. Этот тариф составит 16 390 грн за 1000 кубометров (с НДС).

"Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям прогнозированные тарифы", – говорится в сообщении.

Что будет с тарифом на свет

На электроэнергию же в Украине ныне действует тариф 4,32 грн за 1 кВт*ч. И, согласно решению правительства, таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года.

Сам же документ предусматривает продление действие механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка. "В пункте 2 постановления цифры и слова "31 октября 2025 г." заменить цифрами и словами "30 апреля 2026 г.", – говорится в нем.

В то же время, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа") ранее сообщил, что в Украине могут повысить тарифы на ряд коммунальных услуг – в частности:

Электроэнергию.

Газ.

Теплоснабжение.

По его словам, причиной этого является нехватка бюджетных ресурсов и требования международных партнеров, от которых зависит дальнейшая финансовая поддержка страны. Впрочем, по словам нардепа, до окончания войны реальные изменения в этом направлении невозможны.

"Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. То есть мы откажемся от специальных цен на тепло, на газ, на тепло для населения", – констатировал Жупанин.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине заметно подорожали коммунальные услуги. За год – с ноября 2024-го по ноябрь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,3%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!