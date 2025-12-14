В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине снизился рост цен – в ноябре годовой уровень инфляции составил 9,3% против октябрьских 10,9%. Тем не менее коммунальные услуги все равно подорожали. За год – с ноября 2024-го по ноябрь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,3%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 10,9%.

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросла стоимость:

уборки мусора – на 6,3%;

содержания и ремонта жилья – на 3,2%;

водоснабжения – на 0,7%;

канализации – на 0,6%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Как изменились тарифы за 2025 год

В целом же за 2025 год (январь-ноябрь-2025 к январю-ноябрю-2024) больше всего подорожала электроэнергия – сразу на 21,5%. Также увеличились расценки на:

Услуги по управлению многоквартирными домами – на 13,7%.

Уборку мусора – на 8,8%.

Содержание и ремонт жилья – на 3,5%.

Водоснабжение – на 0,7%.

Канализацию – на 0,6%.

В Кабмине определили тарифы на газ

Тем временем, Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это означает, что по крайней мере до этого периода цена на газ для населения меняться не будет и составит 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: также цену зафиксировали для бюджетных учреждений – она составит 16 390 грн за 1000 кубометров (с НДС).

"Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям прогнозированные тарифы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, в чьих домах и квартирах установлены газовые плиты, рекомендуют оборудовать свои жилища сигнализатором газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Купить его можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

