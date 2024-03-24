В результате ракетного удара на западе Украины повреждены объекты 'Нафтогаза': раскрыты детали

В результате ракетной атаки страны-террористки России на западе Украины повреждения объектов компании НАК "Нафтогаз Украины". В настоящее время ведутся работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. "Утром враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру. Есть повреждения объектов Группа Нафтогаз на западе", — написал он в Facebook.

По предварительным данным обошлось без пострадавших. Отметим, что утренняя ракетная атака страны-террористки России 24 марта существенно не повлияла на работу энергосистемы. При этом БПЛА атаковали энергообъекты Днепропетровщины.

В свою очередь в Харькове действуют сетевые ограничения. В Одесской и Хмельнитчине при росте потребления возможны графики отключений.

Обломками была повреждена часть оборудования на одной из подстанций и высоковольтная линия электропередачи. При этом в г. Кривой Рог фиксировались перебои с теплоснабжением и нарушения технологического процесса на отдельных промышленных предприятиях.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно подготовиться к возможным отключениям света. В частности, гражданам рекомендуют иметь ряд вещей, в частности, повербанки и горелки.

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