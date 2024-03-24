Россия атаковала энергообъекты в Украине: как повлияло на систему и где есть отключения

Утренняя ракетная атака страны-террористки России 24 марта существенно не повлияла на работу энергосистемы. При этом БПЛА атаковали энергообъекты Днепропетровщины.

В свою очередь в Харькове действуют сетевые ограничения, информирует прессслужба "Укрэнерго". В Одесской и Хмельнитчине при росте потребления возможны графики отключений.

Обломками была повреждена часть оборудования на одной из подстанций и высоковольтная линия электропередачи. При этом в г. Кривой Рог фиксировались перебои с теплоснабжением и нарушения технологического процесса на отдельных промышленных предприятиях.

Также при воздушной тревоге выключалась воздушная линия, обеспечивающая работу резервной схемы питания Запорожской АЭС.

В Днепропетровской области специалисты "Укрэнерго" и облэнерго возобновили энергопитание промышленности и теплоснабжения бытовых потребителей. Также восстановлена ​​надежность питания ЗАЭС – выключаемая линия возвращена в работу. Во всех пострадавших регионах 24/7 продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно подготовиться к возможным отключениям света. В частности, гражданам рекомендуют иметь ряд вещей, в частности, повербанки и горелки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!