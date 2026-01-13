Видео дня
Электроэнергию могут отключать неравномерно даже в одном доме: украинцам объяснили, что делать
Из-за зимней непогоды и российских обстрелов в Украине участились отключения электроэнергии. Но из-за разной степени повреждения сетей и невозможности в отдельных случаях равномерно распределить электроэнергию, ограничения применяются в разном объеме.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Эксперты объяснили причины различия отключений в разных регионах.
- Электроэнергию, произведенную на западе Украины или импортированную из Евросоюза, нельзя передать в отдельные регионы из-за повреждения узлов связи – подстанций и линий электропередачи.
- Из-за разной степени повреждений объектов (в частности распределительных сетей) где-то электроэнергию подали, а там, где ремонт еще продолжается, восстановление требует больше времени.
- Дома, улицы, даже подъезды одного дома могут быть запитаны от разных трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Технически иногда нельзя изменить схему электроснабжения.
- К почасовым отключениям могут добавиться аварийные, если перегружена сеть и есть угроза возникновения аварии.
- Наличие света в супермаркете или каком-то другом здании не свидетельствует о неравномерном распределении – это может быть питание от зарядной станции или генератора.
Вокруг свет есть, а у вас нет – что делать
- Следует проверить на сайте оператора системы распределения, не действуют ли аварийные отключения электроэнергии.
- Если применены аварийные отключения – ждите обновления информации об их завершении.
- Если в доме свет есть, но в вашем доме нет – обратитесь в ОСМД или балансодержателя. Причиной может быть локальная авария или повреждения внутридомовых сетей.
- Если такой аварии не зафиксировано, обратитесь к оператору системы распределения и оставьте заявку для проверки и ремонта.
- Энергетики предостерегают: ни в коем случае нельзя вмешиваться в схемы питания самостоятельно. Это может привести к перегрузке фазы и выводу из строя оборудования. Доверьтесь специалистам.
- Когда электроснабжение восстанавливается, его следует потреблять разумно, а электроприборы включать по очереди, чтобы не перегрузить сеть и провоцировать новые аварийные отключения.
Как уже сообщал OBOZ.UA, на Украину надвигается ухудшение погодных условий, что неотрывно связано с ростом потребления электроэнергии, а следовательно – и ужесточением графиков отключений. Чтобы сохранить баланс в энергосистеме, надо соблюдать правила экономного потребления.
