Электроэнергию могут отключать неравномерно даже в одном доме: украинцам объяснили, что делать

Из-за зимней непогоды и российских обстрелов в Украине участились отключения электроэнергии. Но из-за разной степени повреждения сетей и невозможности в отдельных случаях равномерно распределить электроэнергию, ограничения применяются в разном объеме.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Эксперты объяснили причины различия отключений в разных регионах.

Электроэнергию, произведенную на западе Украины или импортированную из Евросоюза, нельзя передать в отдельные регионы из-за повреждения узлов связи – подстанций и линий электропередачи.

– подстанций и линий электропередачи. Из-за разной степени повреждений объектов (в частности распределительных сетей) где-то электроэнергию подали, а там, где ремонт еще продолжается, восстановление требует больше времени.

(в частности распределительных сетей) где-то электроэнергию подали, а там, где ремонт еще продолжается, восстановление требует больше времени. Дома, улицы, даже подъезды одного дома могут быть запитаны от разных трансформаторных подстанций и линий электропередачи . Технически иногда нельзя изменить схему электроснабжения.

. Технически иногда нельзя изменить схему электроснабжения. К почасовым отключениям могут добавиться аварийные , если перегружена сеть и есть угроза возникновения аварии.

, если перегружена сеть и есть угроза возникновения аварии. Наличие света в супермаркете или каком-то другом здании не свидетельствует о неравномерном распределении – это может быть питание от зарядной станции или генератора.

Вокруг свет есть, а у вас нет – что делать

Следует проверить на сайте оператора системы распределения, не действуют ли аварийные отключения электроэнергии.

Если применены аварийные отключения – ждите обновления информации об их завершении.

Если в доме свет есть, но в вашем доме нет – обратитесь в ОСМД или балансодержателя. Причиной может быть локальная авария или повреждения внутридомовых сетей.

Если такой аварии не зафиксировано, обратитесь к оператору системы распределения и оставьте заявку для проверки и ремонта.

Энергетики предостерегают: ни в коем случае нельзя вмешиваться в схемы питания самостоятельно . Это может привести к перегрузке фазы и выводу из строя оборудования. Доверьтесь специалистам.

. Это может привести к перегрузке фазы и выводу из строя оборудования. Доверьтесь специалистам. Когда электроснабжение восстанавливается, его следует потреблять разумно, а электроприборы включать по очереди, чтобы не перегрузить сеть и провоцировать новые аварийные отключения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на Украину надвигается ухудшение погодных условий, что неотрывно связано с ростом потребления электроэнергии, а следовательно – и ужесточением графиков отключений. Чтобы сохранить баланс в энергосистеме, надо соблюдать правила экономного потребления.

