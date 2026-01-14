Ситуация в энергетике резко изменится: украинцам посоветовали, к какому сценарию готовиться зимой

Благодаря активным восстановительным работам, в течение ближайших трех суток в Украине могут вернуться стабилизационные графики ограничения подачи света. Но после каждого следующего обстрела из России могут применяться новые экстренные отключения электроэнергии.

Об этом заявил OBOZ.UA главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев. Он пояснил, что продолжительность экстренных отключений зависят не только от обстрелов, но и от других факторов.

"Учитывая скорость таких работ, стоит ожидать возвращения стабилизационных графиков отключений в течение ближайших трех суток. Но при условии, если не будет очередного обстрела со стороны РФ, в дальнейшем наиболее вероятным прогнозом будет некая синусоида, когда после каждого следующего обстрела будут введены экстренные отключения, на срок до одной недели", – говорит Рябцев.

Эксперт объяснил, от чего зависит продолжительность экстренных отключений:

повреждения энергетической инфраструктуры в результате обстрелов;

в результате обстрелов; погодные условия – во время морозов нагрузка на энергосистему значительно возрастает;

– во время морозов нагрузка на энергосистему значительно возрастает; сопутствующие аварии из-за изношенности сети систем.

После экстренных отключений украинцы будут возвращаться к стабилизационным графикам отключений 0,5-2 очередей в сутки. Но Рябцев прогнозирует украинцам такой сценарий:

очередной обстрел;

экстренные отключения;

возвращение к стабилизационным графикам.

"Чем больше будет установленной гарантированной мощности, тем менее длительными будут перерывы в энергоснабжении после каждого удара РФ по энергетической инфраструктуре", – объясняет эксперт.

Киев возвращается на стабилизационные графики

В Киеве могут возобновить стабилизационные отключения электроэнергии вместо экстренных уже с 15 января. Но это возможно при условии, если Россия не будет наносить новые удары по украинской энергетике, заявила во время заседания Верховной Рады 14 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Если не будет массированных атак – хочу это еще раз подчеркнуть, – то у нас с четверга, с вечера, будет улучшение графиков. Я боюсь такие вещи говорить в целом и говорить детали, какая подстанция будет восстановлена, но я говорю, что это будет четверг", – отметила Свириденко.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за отключения электроэнергии и холода в Киеве и области часть супермаркетов может временно закрываться. Однако магазины продолжат работать, а системных закрытий не прогнозируется. Такие временные паузы возможны только из-за технических неисправностей, а после ремонта магазины оперативно возобновят работу.

