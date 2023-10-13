Украинцы не могут передать показания за газ: в "Нафтогазе" рассказали, где узнать код и что делать

Украинцы жалуются на то, что после перехода на услуги "Нафтогаза" они не могут передать показания счетчика. Их аккаунты в 104.ua заблокировали, а платежки не сохранились.

В ответ на одну из жалоб в "Нафтогазе" опубликовали на своей странице в Facebook инструкцию, как передать показания счетчика. Так, узнать лицевой счет можно в чате GASUA, нажав на пункт "№ лицевого счета" (нужно указать ЕИС-код) или на сайте gas.ua в разделе "Узнать номер счета" (нужно указать ЕИС-код).

EИC-код – это "персональный газовый номер" объекта газоснабжения (точки учета объекта газоснабжения). EИC-код содержит 16 символов (буквы и цифры). Например, 56XM19A205987456. Данные об ЕИС-коде можно найти:

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в личном кабинете оператора ГРМ (облгаза) – раздел о личных данных;

в договоре по поставке газа, если он у вас хранится в бумажном виде (заявление-присоединение является неотъемлемой частью договора, оно должно содержать этот код);

в счете за распределение газа.

Отметим, чтобы не получить платежку с ошибкой, необходимо самостоятельно вносить показания счетчика с 28-го по 5-е число ежемесячно. Даже если вы не живете в доме и не пользуетесь газом, но не хотите его отключать, ежемесячно нужно подавать актуальное показание счетчика (даже если за месяц цифра не поменялась).

"Бытовой потребитель, который по условиям договора распределения природного газа рассчитывается по счетчику газа, обязан ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца снимать фактические показатели счетчика газа и в течение пяти суток (до 5-го числа включительно) предоставлять их", – говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с октября будут по новым правилам считать тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится для тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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