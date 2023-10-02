Платежки за газ будут считать по новым правилам с октября: как изменятся суммы за транспортировку

В Украине с 1 октября будут по новым правилам рассчитывать платежки за транспортировку газа. Минимальная стоимость доставки газа уменьшится, однако такое новшество коснется не всех.

Такое решение приняла Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Новые правила позволят считать минимальную сумму только за те приборы, которые подключены к сети. Минимальные суммы за транспортировку газа:

если у вас есть только газовая плита – за 3,25 кубометра.

если есть газовая плита и колонка (подогреваете воду газом) – платить за 10,5 кубометров;

используете газ для всего, в том числе отопления – за 21,6 кубометр.

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Как пишет издание ГазПравда, на самом деле такое новшество коснется небольшого числа потребителей. Речь идет о тех украинцев, которые не живут в своих домах и квартирах, либо тратят очень мало газа, либо же только заселились в квартиру.

В качестве примера в Нацкомиссии взяли условную семью из Черновицкой области с минимальными объемами потребления в предыдущий период. Указано, что речь идет о потребителе с опломбированным оборудованием – газовым котлом и водонагревателем.

В НКРЭКУ подсчитали, что экономия для такой семьи составит 45,6 грн в месяц, или 547,25 грн в год. Расчеты произведены исходя из тарифа 1,99 грн (без НДС).

При этом следует учитывать, что в разных населенных пунктах Украины тарифы на доставку газа отличаются в разы. Например, в начале 2023 года тариф для киевлян составлял всего 38 копеек за куб, а в Винницкой области цена достигала 2,95 грн.

По сути, плата за распределение газа – это деньги на содержание и ремонт газовых трубопроводов. Тариф зависит от длины трубопроводов и количества газа, который по ним качают (то есть количества потребителей у конкретного облгаза).

В течение года бытовым потребителям каждый месяц насчитывается одинаковая стоимость доставки газа, независимо от текущих объемов потребления. Количество использованного топлива учитывается при расчете тарифа уже на следующий год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны цены на газ на октябре 2023 года. Сейчас в стране действуют годовые тарифы, которые не изменятся как минимум до 1 мая 2024 года.

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