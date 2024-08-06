Украинцам разрешили не платить за газ: кто получит бесплатно

Украинское правительство в рамках эксперимента раздаст жителям трех областей баллоны с бытовым сжиженным газом. Предложение будет действовать в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

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Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 августа по результатам выездных заседаний в прифронтовые общины. Таким образом, правительство стремится поддержать пострадавшее население прифронтовых общин и нормализовать жизнедеятельность населенных пунктов, где отсутствуют или разрушены распределительные сети природного газа и происходят длительные прекращения поставок электрической энергии.

"Обеспечиваем людей сжиженным газом. Для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, благодаря которому они будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи", – сказал премьер.

На заседании правительства был принят документ, регулирующий порядок получения и распределения гуманитарного газа. Необходимое технологическое оборудование предоставят международные доноры и национальные нефтегазовые операторы.

Заявки на получение гуманитарного газа будут собирать местные власти. В дальнейшем их передадут газораспределительным сетям. Первоочередно топливо будут предоставляться следующим категориям:

ветеранов ;

; многодетных семей ;

; одиноких людей ;

; людям с инвалидностью ;

; малообеспеченных.

Позже к программе подключат Херсонскую область – соответствующее предложение местной ОВА поддержала курирующая проект вице-премьер Ирины Верещук. Разработкой проекта занимается Минэнергетики совместно с Минреинтеграции и другими заинтересованными министерствами и ведомствами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, проект планируют запустить в Харьковской области и позже масштабировать в других прифронтовых регионах. Одним из важных аспектов реализации проекта является привлечение международных партнеров, которые могут предоставить необходимые ресурсы и поддержку.

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