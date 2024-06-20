Украинцам будут бесплатно поставлять газ в баллонах: кто может получить

В Харьковской области планируется внедрение экспериментального проекта по поставкам сжиженного газа как гуманитарной помощи для уязвимых слоев населения на прифронтовых территориях. Этот проект направлен на обеспечение людей необходимыми ресурсами во время зимнего периода и предполагает дальнейшее масштабирование других регионов.

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Об этом рассказали в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Эта инициатива была обсуждена на специальном совещании под председательством Вицепремьер-министра Украины Ирины Верещук.

Целью проекта является создание механизмов, позволяющих поставлять сжиженный газ в баллонах как гуманитарную помощь для обеспечения потребностей населения на прифронтовых территориях Харьковщины во время зимнего периода. Это важный шаг, направленный на поддержку уязвимых категорий граждан, оказавшихся в сложных условиях из-за близости к зоне боевых действий.

Экспериментальный проект постановления разрабатывается Министерством энергетики по сотрудничеству с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и другими заинтересованными сторонами. Харьковская область была выбрана в качестве пилотного региона для отработки механизмов реализации этой инициативы.

На совещании были обсуждены алгоритм реализации проекта, проблемные вопросы и возможности привлечения международных партнеров к реализации этой инициативы. Ирина Верещук отметила важность координации усилий всех участников проекта для достижения поставленных целей.

"Мы должны обеспечить гуманитарным бытовым газом уязвимые категории населения прифронтовых территорий. Поэтому необходимо объединить усилия и слаженно отработать этот гуманитарный трек в Харьковской области для дальнейшего масштабирования в других прифронтовых регионах ", – отметила Вицепремьер.

Одним из важных аспектов реализации проекта является привлечение международных партнеров, которые могут предоставить необходимые ресурсы и поддержку. Международное сообщество уже не раз демонстрировало свою готовность помогать Украине, особенно в гуманитарных вопросах. Сотрудничество с международными организациями и донорами может значительно усилить эффективность этой инициативы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пострадавшим от сексуального насилия во время войны в Украине выплатят единовременные компенсации в размере 3 тысяч евро, которые будут финансированы из Глобального фонда при поддержке правительства Франции и Бельгии. Проект направлен на оказание помощи 500 пострадавшим и включает в себя поддержку ментального здоровья и правовое сопровождение.

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