Будут ли отключать газ зимой: в "Нафтогазе" рассказали украинцам, к чему готовиться

В "Нафтогазе" допускают ограничение потребление газа украинцами грядущей зимой – фактически, прекращение подачи топлива в дома и квартиры. Однако это является лишь одним из возможных вариантов развития событий и в компании, уверяются, делают все, чтобы не допустить его реализации.

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Об этом сообщила заместитель председателя наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко. Она отметила: прекращать подачу газа не хотят и в самой компании – поскольку "возобновлять потребление газа гораздо сложнее, чем в электричестве".

"Очень много сценариев прописано, некоторые из них будут прагматично предусматривать жесткие меры, в том числе и по ограничению потребления. Хотя, в моем понимании, мы этого не допустим. … Я думаю, что мы справимся в миксе закачка плюс импорт", – сказала Бойко, признав: многое будет зависеть от последствий российских атак.

Тем не менее, подчеркнула она, после последних ударов газовый сектор продемонстрировал способность эффективно восстанавливаться. Хотя и с потерей качества подаваемого топлива.

"Это не самое высокое качество газа, которое подается в систему. Но скорость возврата потока в трубу плюс возможность работать бескомпрессорно в достаточно адаптивном режиме тоже показывают определенную живучесть газового сектора", – отметила заместитель председателя наблюдательного совета "Нафтогаза".

"Нафтогаз" ввел скидку на газ для украинцев

В то же время, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких потребителей 98% в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

В компании объяснили: скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании. При этом скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата. Она будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, стоимость же кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в апреле в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

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