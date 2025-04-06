"Нафтогаз" ввел скидку на газ для украинцев: как получить в апреле

Украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких – 98% всех потребителей в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

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О возможности сэкономить рассказали в самой компании. Там объяснили: скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.

При этом подчеркивается: скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата. Она будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

Сколько получится сэкономить

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Впрочем, следует помнить:размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т.е., чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Каким будет тариф на газ с 1 мая

В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, после окончания отопительного сезона украинцы будут платить за газ по прежним тарифам. Он отметил: в настоящее время Кабмин не обсуждает изменение коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине продлили действие спецобязательств (ПСО) на рынке природного газа – на период неотопительного сезона. Таким образом, они будут действовать по крайней мере до 31 октября (предыдущий период заканчивался 30 апреля). Соответственно, тариф на газ на нужды тех, кто занимается производством тепловой энергии, в это время не будет увеличиваться.

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