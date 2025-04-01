Тарифы на свет и газ с 1 апреля: украинцам рассказали, сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч и кубометр

В апреле украинцы будут платить за свет по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Годовые тарифы на газ также не изменили – в частности, клиенты "Нафтогаза" (а это 98% всех потребителей в Украине) заплатят 7,96 грн за каждый кубометр топлива.

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О том, что до окончания отопительнрого сезона тариф на электроэнергию не будет меняться, ранее сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что на прежнем уровне останется и стоимость отопления.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений. В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев", – говорится в сообщении.

О том, что изменение тарифа не запланировано, рассказал ранее и министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко он отметил:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

В то же время, в ГазПравде сообщили, что в целом, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в апреле в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр:

ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 20,05 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 20,99 грн за кубометр).

Какими будут тарифы с 1 мая

В то же время, по словам Шмыгаля, после окончания отопительного сезона (30 апреля) тарифы на коммунальные услуги в Украине останутся на прежнем уровне. Дело в том, что в настоящее время в правительстве не обсуждают повышения коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, за год же тарифы увеличились в целом на 19,3%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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