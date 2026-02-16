Украинцам рассказали о повышении тарифа на свет: к чему готовиться с 1 мая

Ныне в Украине тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока действует соответствующее решение правительства. В то же время, в Минэнергетики утверждают: повышения тарифа в мае не произойдет.

Об этом рассказал первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль, сообщил нардеп Алексей Кучеренко ("Батькивщина"). Он отметил: заявление было сделано на заседании профильного комитета парламента.

"Заседание Комитета по энергетике и ЖКУ. Первый вице-премьер Денис Шмигаль: "Цены для населения в мае поднимать не планируем. Точка", – говорится в сообщении.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что в текущих условиях в Украине нет смысла повышать тарифы. Вместо этого, по его словам, страна нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии.

"Регуляторно и политически ситуация ужасающая. Стомиллиардные долги на рынке, невыплаты, проблемы с финансами прибавляются к ущербу, который наносят россияне. Но решение этой ситуации требует большой системной реформы рынка электроэнергии, а не повышения тарифов для населения", – резюмировал Харченко.

При этом он подчеркнул: для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы. Тем не менее "это не означает роста цен".

"Это означает изменение формата в принципе доступа к электричеству... Но случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа") ранее сообщил, что в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. В частности, речь идет об электроэнергии, газе, теплоснабжении.

