Украинцам рассказали о повышении коммунальных тарифов: в НБУ спрогнозировали, к чему готовиться с 1 апреля

В Национальном банке прогнозируют, что после окончания отопительного сезона (31 марта) в Украине могут пересмотреть коммунальные тарифы – в сторону повышения. Дело в том, отмечают в регуляторе, что в результате массированных российских обстрелов украинской энергоинфраструктуры потребности в финансировании восстановления значительно выросли. Кроме того, считают там, оставление тарифов на нынешнем уровне будет усиливать риски нестабильности энергорынка.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. В то же время отметив:

информацией о возможных решениях по тарифам в регуляторе не владеют ;

; участия в формировании тарифной политики Нацбанк не принимает.

"Допускается, что до конца текущего отопительного сезона действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться... В то же время учитывая рост потребностей в финансировании восстановления энергосистемы... возросла вероятность приведения части из этих тарифов к экономически обоснованным уровням", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: даже если решение по повышению "коммуналки", все же, будет принято, резкого и одномоментного повышения тарифов не произойдет. Как считают в НБУ, это будет происходить постепенно и поэтапно.

Нужно ли повышать в Украине тарифы

Тем не менее, в Нацбанке признают: потребность в повышении тарифов есть. И кроме необходимости ремонта инфраструктуры, она, отмечается, также вызвана и другими факторами.

Один из них – ухудшение инвестиционного потенциал энергетической отрасли. Которая, подчеркивается, требует "срочного масштабного восстановления".

Другой – накопление квазифискальные дисбалансов (т.е., создание скрытых финансовых перекосов или долгов). А также ухудшение финансового состояния государственных энергокомпаний.

"Это будет усугублять риски нестабильности энергорынка... В то же время, усиление ценового давления будет только откладываться на будущее", – признали в НБУ.

Какие риски роста тарифов

В то же время, отметили там, повышение тарифов также влечет за собой определенные риски. В частности, объясняется, значительный рост стоимости энергоносителей "может стать источником дополнительного инфляционного давления". А это, констатируется, приведет к необходимости значительного увеличения субсидий для населения.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, за год – с января 2025-го по январь 2026-го – тарифы уже выросли в целом на 2,2%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 11,4%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!