"От этого надо избавиться": МВФ требует от Украины изменений в тарифах на коммуналку

Украина имеет потенциал стать "европейским львом" с точки зрения темпов роста экономики, но для этого необходимо завершить реформы. В частности, власть должна прекратить субсидирование электроэнергии и отопления для бизнеса, расширить доступ к рынку труда, а также усовершенствовать фискальную систему.

Об этом во время дискуссии проекта "Украина: на передовой будущего", организованного на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Страна уже сделала много для реформ. Но реформы еще не завершены – и я хочу быть максимально откровенной. Если страна хочет стать европейским тигром – или, лучше сказать, европейским львом, – не должно остаться ни одной незавершенной реформы", – добавила Георгиева, отметив, что во время полномасштабной войны процесс реформ в Украине существенно ускорился.

Субсидии

Руководительница МВФ отметила, что "восстановление экономики требует жертв". В частности, для этого важно усовершенствовать фискальную систему для более справедливого распределения налогового бремени и отменить субсидирование некоторых коммунальных тарифов.

"До сих пор субсидируется электроэнергия, отопление... Мы знаем, почему страна это делает, но от этого надо избавиться. Еще есть, с точки зрения фискального положения, над чем работать. Сейчас мы рассматриваем, как сделать распределение налогового бремени более справедливым. Это непросто, но это нужно сделать", – сказала Кристалина Георгиева.

Впрочем, хотя речь идет не о субсидиях для отдельных хозяйств, а о компенсации нерыночных тарифов из госбюджета, такие меры все равно финансируются за счет граждан – из уплаченных ими налогов.

Рынок труда

Также глава фонда призвала убрать все препятствия для динамизма частного сектора. Особенно она обратила внимание на безопасность и наличие рабочей силы.

По ее словам, украинский бизнес поставит проблему доступа к рабочей силе даже выше вопроса безопасности. Поэтому МВФ готов способствовать решению практических вопросов:

возвращения украинцев из-за границы;

структурной безработицы;

интеграции ветеранов.

Вступление в ЕС

Кроме того, для развития экономики Украина должна в разумные сроки завершить вступление в Евросоюз. "Это магнит для украинской экономики, который позволяет ей полностью интегрироваться в европейское пространство. Это также знак качества – подтверждение того, что Украина справилась", – отметила Георгиева.

Также она призвала украинцев сплотиться и побороть коррупцию.

"Вы должны верить в себя как во льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение. И я говорю вам из собственного опыта, болгарского опыта, что это будет нелегко. Но если у вас есть эта уверенность и вы демонстрируете ее изо дня в день, если вы оставите в стороне внутренние споры, если вы навсегда похороните коррупцию, конечно, вы добьетесь успеха", – подытожила глава Международного валютного фонда.

Также ранее OBOZ.UA сообщал о требовании МВФ ввести в Украине обязательный НДС для физлиц-предпринимателей (ФЛП) – это является одним из структурных маяков для выделения макрофинансовой помощи стране. Впрочем, на первом этапе достаточно лишь внести в Раду соответствующий законопроект.

