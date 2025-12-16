Ввели аварийные отключения света: где в Украине больше не действуют графики 16 декабря

Во вторник, 16 декабря, в Украине вновь применяются отключения электроэнергии. Ограничения есть не по всей стране, но в большинстве областей. При этом после 10:00 утра начались аварийные отключения не по графикам: их ввели, в частности, в Харьковской области.

На юге страны сохраняется самая сложная ситуация со светом – после российской атаки на выходных. Одесская область пока не может вернуться к почасовым отключениям и живет в аварийном режиме, тысячи потребителей остаются без света 4-е сутки подряд. Также есть перебои в Херсоне.

О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго", детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии в Украине 16 декабря: главное

Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться .

. В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности .

. В Харьковской области применены аварийные отключения. Одновременно с ними продолжают отключать свет и по часам.

применены аварийные отключения. Одновременно с ними продолжают отключать свет и по часам. Жителей Херсона дополнительно предупредили, что до обеда возможны перебои с электроснабжением . В системе произошли неисправности, энергетики уже работают над их устранением.

дополнительно предупредили, что до обеда . В системе произошли неисправности, энергетики уже работают над их устранением. Различия в графиках по регионм связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.

Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация сегодня

Киев

Жителям столицы продолжают выключать электричество круглосуточно. Света может не быть по 7 часов подряд, но такие отключения есть далеко не у всех групп.

Киевская область

На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное. У большинства групп свет отключают по два раза в день, но есть и те, у кого будет три "раунда" отключений.

Одесская область

После массированного удара энергетики вернули свет для почти 330 тыс. семей, также восстановлено питание объектов критической инфраструктуры.

Впрочем, ситуация в регионе остается очень сложной. Без света остается 288 тыс. семей. Из-за одного из самых массированных обстрелов Россией повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция.

Почасовые отключения в Одесской области не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.

Днепропетровская область

Это еще один пример региона со сложной ситуацией. Круглосуточные отключения и обесточивания до 7 часов подряд применяются и тут.

Сумская область

На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. Максимум без света – 4 часа подряд.

Полтавская область

В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известно, что:

с 00:00 по 07:00 вводился ГПО в объеме 2,5 очереди;

с 07:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;

с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;

с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;

с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очереди.

Где смотреть группу и графики отключений электричества в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, все электростанции Украины пострадали от российских ударов, нет ни одной "живой". Чтобы продолжать восстановление энергетики, страна нуждается в поддержке со стороны партнеров.

