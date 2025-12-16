Ввели аварийные отключения света: где в Украине больше не действуют графики 16 декабря
Во вторник, 16 декабря, в Украине вновь применяются отключения электроэнергии. Ограничения есть не по всей стране, но в большинстве областей. При этом после 10:00 утра начались аварийные отключения не по графикам: их ввели, в частности, в Харьковской области.
На юге страны сохраняется самая сложная ситуация со светом – после российской атаки на выходных. Одесская область пока не может вернуться к почасовым отключениям и живет в аварийном режиме, тысячи потребителей остаются без света 4-е сутки подряд. Также есть перебои в Херсоне.
О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго", детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии в Украине 16 декабря: главное
- Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться.
- В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
- В Харьковской области применены аварийные отключения. Одновременно с ними продолжают отключать свет и по часам.
- Жителей Херсона дополнительно предупредили, что до обеда возможны перебои с электроснабжением. В системе произошли неисправности, энергетики уже работают над их устранением.
- Различия в графиках по регионм связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.
- Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация сегодня
Киев
Жителям столицы продолжают выключать электричество круглосуточно. Света может не быть по 7 часов подряд, но такие отключения есть далеко не у всех групп.
Киевская область
На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное. У большинства групп свет отключают по два раза в день, но есть и те, у кого будет три "раунда" отключений.
Одесская область
После массированного удара энергетики вернули свет для почти 330 тыс. семей, также восстановлено питание объектов критической инфраструктуры.
Впрочем, ситуация в регионе остается очень сложной. Без света остается 288 тыс. семей. Из-за одного из самых массированных обстрелов Россией повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция.
Почасовые отключения в Одесской области не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.
Днепропетровская область
Это еще один пример региона со сложной ситуацией. Круглосуточные отключения и обесточивания до 7 часов подряд применяются и тут.
Сумская область
На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. Максимум без света – 4 часа подряд.
Полтавская область
В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известно, что:
- с 00:00 по 07:00 вводился ГПО в объеме 2,5 очереди;
- с 07:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;
- с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;
- с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;
- с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очереди.
Где смотреть группу и графики отключений электричества в каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, все электростанции Украины пострадали от российских ударов, нет ни одной "живой". Чтобы продолжать восстановление энергетики, страна нуждается в поддержке со стороны партнеров.
