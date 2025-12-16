УкраїнськаУКР
русскийРУС

Ввели аварийные отключения света: где в Украине больше не действуют графики 16 декабря

Ксения Капустинская
Коммуналка
5 минут
1,1 т.
Иллюстрация - отключение света

Во вторник, 16 декабря, в Украине вновь применяются отключения электроэнергии. Ограничения есть не по всей стране, но в большинстве областей. При этом после 10:00 утра начались аварийные отключения не по графикам: их ввели, в частности, в Харьковской области.

Видео дня

На юге страны сохраняется самая сложная ситуация со светом – после российской атаки на выходных. Одесская область пока не может вернуться к почасовым отключениям и живет в аварийном режиме, тысячи потребителей остаются без света 4-е сутки подряд. Также есть перебои в Херсоне.

О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго", детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 16 декабря

Отключения электроэнергии в Украине 16 декабря: главное

  • Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться.
  • В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
  • В Харьковской области применены аварийные отключения. Одновременно с ними продолжают отключать свет и по часам.
  • Жителей Херсона дополнительно предупредили, что до обеда возможны перебои с электроснабжением. В системе произошли неисправности, энергетики уже работают над их устранением.
  • Различия в графиках по регионм связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.
  • Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
  • Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация сегодня

Киев

Жителям столицы продолжают выключать электричество круглосуточно. Света может не быть по 7 часов подряд, но такие отключения есть далеко не у всех групп.

График отключения света в Киеве
График отключения света в Киеве

Киевская область

На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное. У большинства групп свет отключают по два раза в день, но есть и те, у кого будет три "раунда" отключений.

График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области

Одесская область

После массированного удара энергетики вернули свет для почти 330 тыс. семей, также восстановлено питание объектов критической инфраструктуры.

Впрочем, ситуация в регионе остается очень сложной. Без света остается 288 тыс. семей. Из-за одного из самых массированных обстрелов Россией повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция.

Почасовые отключения в Одесской области не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.

Отключения света в Одесской области

Днепропетровская область

Это еще один пример региона со сложной ситуацией. Круглосуточные отключения и обесточивания до 7 часов подряд применяются и тут.

График отключения света в Днепре и области
График отключения света в Днепре и области

Сумская область

На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. Максимум без света – 4 часа подряд.

График отключения света в Сумской области

Полтавская область

В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известно, что:

  • с 00:00 по 07:00 вводился ГПО в объеме 2,5 очереди;
  • с 07:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;
  • с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;
  • с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;
  • с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очереди.
График отключения света в Полтавской области

Где смотреть группу и графики отключений электричества в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, все электростанции Украины пострадали от российских ударов, нет ни одной "живой". Чтобы продолжать восстановление энергетики, страна нуждается в поддержке со стороны партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!