Все электростанции Украины пострадали от российских ударов, нет ни одной "живой", – Зеленский

От российских обстрелов пострадали все украинские электростанции – без исключения. Восстановление же энергоснабжения украинцев является тяжелым процессом.

Об этом во время пресс-конференции на Немецко-украинском экономическом форуме сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил: несмотря на то, что "террористическому давлению, которое оказывает ежедневно Россия, трудно противостоять", Украине это удается.

"Фактически в Украине нет ни одной "живой" электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. Но мы боремся, восстанавливаем, работаем, возвращаем людям свет, возвращаем жизнь", – сказал глава государства.

При этом он подчеркнул: после каждого удара энергетики стараются "восстановить все как можно скорее". Однако чтобы продолжать делать это и в дальнейшем, страна нуждается в поддержке со стороны партнеров.

"Это сложный, очень сложный процесс", – констатировал Зеленский.

Как украинцам меньше зависеть от отключений света

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, украинские домохозяйства могут стать более энергонезависимыми. Для этого им стоит установить солнечные панели и аккумуляторный комплекс.

"Если вы поставите в среднем на дом 20 кВт часов аккумуляторов и 10-12 кВт солнечных панелей, то на практике это будет означать, что даже при плохой погоде во время отключений вы будете иметь достаточно электричества. Разве что будете немного экономить", – рассказал Харченко.

Эксперт объяснил: заряжать солнечные панели будут "непосредственно аккумуляторы". А потому такая установка обеспечит "частную энергетическую безопасность".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света. Ведь потребление резко возрастает и его нечем перекрыть.

