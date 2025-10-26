Украинцам назвали тариф на газ с 1 ноября: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В ноябре украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года.

Об этом сообщили в "Нафтогазе". Там отметили: решение о неизменности цены принято с учетом моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

В Кабмине приняли решение о тарифах на газ

В то же время, Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Таким образом, до этого периода цена на газ для населения меняться не будет и составит 7 420 грн за 1000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

"Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предполагаемые тарифы", – сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

Вместе с тем, украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

Как рассказали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", в целом это касается всех потребителей газа – как трубопроводного, так и баллонного. Ведь возможность утечки газа есть всегда.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики..

Как сообщал OBOZ.UA, юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг, счетов за электроэнергию, газ, воду и т. д. в течение 5 лет. Дело в том, что они помогут решить возможные споры с поставщиками.

