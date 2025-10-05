Украинцам рассказали, что стоит делать с квитанциями за оплату света, газа: зачем это нужно

Юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

Об этом говорится в материале "На пенсии". Отмечается:

Исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.

Однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

"В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют хранить их в течение 5 лет", – говорится в сообщении.

Когда сохраненные квитанции могут помочь решить проблему в свою пользу

При сбоях в системе хранения данных – если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

При изменении тарифов или иных обстоятельствах, которые вызвали путаницу в платежах.

При ошибке сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

В то же время, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 200 грн. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты – ведь возможность утечки газа есть всегда.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некоторым потребителям газа больше не будут начислять платежи за доставку – это касается владельцев разрушенного или поврежденного жилья. Для этого нужно подать заявление с паспортом, кодом и актом обследования жилья через Центр обслуживания клиентов.

