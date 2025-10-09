В Украине приняли решение о тарифах на газ: сколько будет стоить 1 кубометр

Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Таким образом, до этого периода цена на газ для населения меняться не будет и составит 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила:

Также цену зафиксировали для бюджетных учреждений .

. Она составит 16 390 грн за 1 000 кубометров (с НДС).

"Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предполагаемые тарифы", – объяснила решение премьер.

Кроме того, рассказала она, правительство приняло План прохождения зимы. Т.е., "единую дорожную карту действий для всех министерств и служб".

"Это поможет слаженно действовать для предотвращения и быстрой ликвидации последствий вражеских обстрелов", – объяснила необходимость этого Свириденко.

Сам же План предусматривает защиту энергообъектов. А кроме того:

Обеспечение резерва оборудования и материалов.

План быстрой реакции.

Работу антикризисных штабов для предотвращения блекаутов в областях.

Что будет с тарифами на воду

В то же время, в экспертной среде считают, что в Украине назрело повышение тарифов на воду. Ведь, утверждается, в той ситуации, в которой водоканалы находятся сейчас, другого варианта нет.

Дело в том, говорится в материале OBOZ.UA, что в настоящее время водоканалы работают в убыточном режиме. В частности, по словам заместителя генерального директора по стратегической политике "Киевводоканала" Дмитрия Новицкого, тарифы покрывают около 60-70% расходов предприятий.

Такое значительное недофинансирование, по его словам, приводит к ряду проблем. В частности, таких:

Недостаток средств на проведение ремонтных работ и обновление оборудования.

Рост аварийности.

Вырасти же расценки, отмечается, могут достаточно существенно – с нынешних около 30 грн/кубометр (вместе за водоснабжение и водоотведение) до около 150 грн. А в отдельных городах и до всех 200 грн.

Вролчем, пока что решения о повышении тарифа на воду нет, во всяком случае публичного. А маркером того, что цены на воду собрались повышать, по словам бывшего члена НКРЭКУ Ольги Бабий, станет "поведение" комиссии.

"Когда они начинают процедуру одобрения (новых тарифов. – Ред.), то все публикуют на сайте. И если это появится, то будет означать, что действительно что-то началось", – объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некоторым потребителям газа больше не будут начислять платежи за доставку – это касается владельцев разрушенного или поврежденного жилья. Для этого нужно подать заявление с паспортом, кодом и актом обследования жилья через Центр обслуживания клиентов.

