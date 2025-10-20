Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: какая цена

Украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

Об этом рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там отметили: в целом, это касается всех потребителей газа – как трубопроводного, так и баллонного. Ведь возможность утечки газа есть всегда.

Как объяснили специалисты, сигнализатор непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики..

Цены на прибор

Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 225, так и за 2 200 грн. При этом, отмечается, при необходимости можно соединить с системой охраны дома.

Это нужно, рассказали газовщики, чтобы вовремя отреагировать на утечку газа. А также для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Что стоит делать с квитанциями за оплату света, газа

В то же время юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Ведь они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Дело в том, что:

Исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.

Однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

"В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют хранить их в течение 5 лет", – говорится в материале "На пенсии".

Как сообщал OBOZ.UA, некоторым потребителям газа больше не будут начислять платежи за доставку – это касается владельцев разрушенного или поврежденного жилья. Для этого нужно подать заявление с паспортом, кодом и актом обследования жилья через Центр обслуживания клиентов.

