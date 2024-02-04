Цена на электроэнергию в феврале: сколько стоит киловатт-час

В феврале тариф на электроэнергию для украинцев будет таким же, как и раньше – 2,64 грн за киловатт-час. При этом объем потребления в расчет приниматься не будет. Более того, в Министерстве энергетики уверяют, что по крайней мере, до окончания отопительного сезона повышать тарифы на электроэнергию бытовым потребителям (т.е. в домах и квартирах) не будут.

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Таким образом, при потреблении, например, 300 кВт*ч сумма в платежках украинцев за февраль составит 792 грн. Однако на оплате счета за электроэнергию можно серьезно сэкономить – более 260 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений.

Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". И за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

К примеру, три человека живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу 2,64 грн – и за месяц "набежит" 792 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 1,32 грн.

Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 264 грн и столько же за дневное. То есть в сумме – 528 грн.

Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 260 грн. Окупаемость двухзонного счетчика по цене 3000 грн при таком потреблении составит около года, после этого начнется чистая экономия.

Впрочем, нужно также учитывать, что тарифы могут повысить. И тогда срок окупаемости сократится.

Сколько будет действовать тариф 2,64 грн за киловатт-час

В целом же текущий тариф точно будет действовать до окончания отопительного сезона. О чем ранее сообщили:

Министерство энергетики.

"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", – отметили там.

"Этой зимой правительство не планирует изменений никаких тарифов для населения", – сказал он.

На сколько могут повысить тариф

Впрочем, разговоры о повышении стоимости электроэнергии для бытовых потребителей все же ведутся. Как рассказал ранее член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа"), расценки могут вырасти вдвое – но при этом сохранятся субсидии для всех, кто не сможет платить по новой цене.

"Можно говорить, что цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр. То есть будет чуть меньше 6 грн (сейчас 2,64 грн/кВт*ч. – Ред.). Впрочем, важно оставить субсидирование для тех категорий лиц, кто не имеет возможности платить. Государство вместе с нашими партнерами должно в таком случае подставить плечо людям! Но нам нужно понимать, что государство не может дотировать всех без исключения", – объяснил Нагорняк.

При этом он заверил: такое решение нужно не только партнерам, но и самой Украине. В частности, по словам Нагорняка, рост тарифов на электроэнергию позволит государственным компаниям перестать дотировать население и за год аккумулировать средства для:

начала достройки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС;

строительства Каневской ГАЭС мощностью 1000 МВт, стоимость которой оценивается в 1,2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, на газ же с февраля тариф для большинства потребителей составит 7,96 грн (фиксированный тариф "Нафтогаза"). При этом стоимость голубого топлива не изменится как минимум до 1 мая 2024-го.

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