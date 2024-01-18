Украинцы могут установить прибор, который позволит легально платить за электроэнергию гораздо меньше: как называется

На оплате счета за электроэнергию можно серьезно сэкономить – более 260 грн. При чем, это будет легально и без каких-либо нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь" – и за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, как можно сэкономить на электроэнергии.

Сколько стоит электроэнергия, если есть двухтарифный счетчик

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Так:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

В настоящее время в Украирне действует тариф 2,64 грн грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

Сколько можно сэкономить

Для примера возьмем семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу 2,64 грн – и за месяц "набежит" 792 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 1,32 грн.

Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 264 грн и столько же за дневное. То есть в сумме – 528 грн.

Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 260 грн. Окупаемость двухзонного счетчика ценой в 3000 грн при таком потреблении составит около года, после этого начнется чистая экономия.

Впрочем, нужно также учитывать, что тарифы могут повысить. И тогда срок окупаемости сократится.

Как установить двухзонный счетчик

Двухзонный счетчик можно купить самостоятельно или у своего оператора электроэнергии при заказе услуги по замене счетчика. Цена зависит от модели. В 2023 году она составляла в среднем 3000-4000 грн.

Впрочем, перед самостоятельной покупкой прибора все равно придется обратиться в компанию, которой вы платите за свет, – там скажут, какие модели подходят. Также именно поставщик будет заниматься:

установкой устройства;

его регистрацией;

заключением "двухтарифного" договора с потребителем.

Чтобы установить счетчик, нужно:

подать заявление о смене тарифа. Понадобится паспорт, ИНН и действующий договор на поставку электроэнергии;

оплатить услугу по установке нового счетчика и получить список сертифицированных моделей;

приобрести прибор учета самостоятельно или у поставщика электричества;

провести процедуру параметризации нового устройства у поставщика электроэнергии;

вызвать мастера от электросети для замены счетчика, он распломбирует старый счетчик, установит и опломбирует новый. После завершения работ требуйте акт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время абоненты "Нафтогаза" могут сэкономить на оплате счета за газ – получив от компании скидку в 1%. Снизить можно любую сумму. Для этого нужно вовремя заплатить за голубое топливо – до 15-го числа каждого месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!