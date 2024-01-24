Тарифы на газ с февраля: сколько будут платить украинцы

В Украине с февраля тариф на газ для большинства потребителей составит 7,96 грн (фиксированный тариф "Нафтогаза"). При этом стоимость голубого топлива не изменится как минимум до 1 мая 2024-го.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Около 98% всех потребителей газа покупают голубое топливо у "Нафтогаза". Еще два процента пользуются услугами разных поставщиков. У каждого поставщика – своя цена. У некоторых она выше, чем у "Нафтогаза", а у других – ниже.

Когда могут повысить цены

В Украине регулирование тарифов на коммунальные услуги, в том числе газ и электроэнергию, позволяет сдерживать темпы инфляции. Однако регулирование отменят уже в 2025 году. Это приведет к значительному подорожанию коммунальных услуг.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ. "На прогнозном горизонте административная инфляция будет постепенно расти. Она будет определяться прежде всего дальнейшим подорожанием табачной продукции в результате повышения акцизов и тарифов на отдельные ЖКУ. В то же время ее будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение, который, согласно предположениям этого прогноза, будет отменен только в 2025 году", – отмечают в НБУ.

Последнее приведет к ускорению административной инфляции до 19% в конце прогнозного периода. Несмотря на неотложную потребность устранения дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решения о приведении тарифов на ЖКУ к рыночному уровню будут учитывать высокую социальную значимость тарифов. Поэтому ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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