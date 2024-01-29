Тарифы на свет для украинцев захотели поднять сразу вдвое: нардеп назвал цену и раскрыл причины

В Украине могут значительно повысить тариф на электроэнергию уже в 2024 году почти до 6 грн за кВт*ч, однако только после окончания отопительного сезона. К такому решению страну подталкивают не только международные партнеры, но и острая необходимость увеличить финансирование энергетики, которая сильно пострадала от российских атак.

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Об этом рассказал членом парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа") в интервью "Телеграфу". По его словам, тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, но при этом сохранятся субсидии для всех, кто не сможет платить по новой цене.

"Можно говорить, что цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр. То есть будет чуть меньше 6 грн (сейчас 2,64 грн/кВт*ч. – Ред.). Впрочем, важно оставить субсидирование для тех категорий лиц, кто не имеет возможности платить. Государство вместе с нашими партнерами должно в таком случае подставить плечо людям! Но нам нужно понимать, что государство не может дотировать всех без исключения", – объяснил Нагорняк.

По его словам, серди прочего, Украина обязалась либерализировать тарифы на свет и газ, то есть сделать их рыночными, когда договаривалась с международными партнерами о финансовой поддержке. Такие требования входят как минимум в списки реформ, согласованные с США.

"Мы хорошо помним публичное письмо Белого дома к украинским властям с перечнем реформ, которые Украине желательно выполнить, чтобы и дальше получать и финансовую, и военную помощь от Соединенных Штатов. Это письмо пришло в сентябре 2023-го, и среди перечня реформ были также изменения в секторе энергетики – либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию. И для населения, и для коммунальных предприятий. По этой реформе отведен дедлайн 12 месяцев, то есть она должна быть завершена к сентябрю 2024 года", – отметил Нагорняк.

При этом он заверил: такое решение нужно не только партнерам, но и самой Украине. В частности, по словам Нагорняка, рост тарифов на электроэнергию позволит государственным компаниям перестать дотировать население и за год аккумулировать средства для:

начала достройки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС;

строительства Каневской ГАЭС мощностью 1000 МВт, стоимость которой оценивается в $1,2 млрд/

Пока же, согласно правительственным заявлениям тариф на электроэнергию не будет изменяться по меньшей мере до мая 2024-го. В целом будущая стоимость электроэнергии будет зависеть от целого ряда факторов:

ситуации в энергосистеме;

возможности деоккупации Запорожской АЭС;

политических решений правительства и Офиса президента.

По оценкам НБУ, регулируемые тарифы на газ и электроэнергию будут отменены только в 2025-м. До того времени цены все равно будут контролироваться правительством и зависеть от постановлений.

От регулируемых цен Украине в любом случае придется отказаться – это требование международных партнеров уже несколько лет. Кроме того, свободный рынок необходим для стабильного функционирования сферы.

Объективная стоимость коммунальных услуг все равно постоянно растет: повышаются зарплаты, дорожают ремонты, оборудования, а в случае с водой также химикаты и реагенты. В итоге предприятия или недополучают средства, из-за чего страдает качество услуг, или получают компенсации из бюджета, из-за чего страдает уже общегосударственная казна.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина рассчитывает начать работу по строительству четырех новых ядерных энергетических реакторов этим летом или осенью. Два других будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse, а два – будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии.

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