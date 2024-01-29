Украинцам рассказали о планах на тариф на электроэнергию: сколько придется платить в феврале

В Министерстве энергетики уверяют, что в ближайшее время повышать тарифы на электроэнергию бытовым потребителям (т.е., в домах и квартирах) не будут. По крайней мере, до окончания отопительного сезона – в т.ч., в феврале, – платить за свет нужно будет по текущим расценкам: 2,64 грн за киловатт-час. При этом объем потребления в расчет приниматься не будет.

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Об этом сообщил глава Министерства энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства. "До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", – говорится в сообщении.

Таким образом, при потреблении, например, 300 кВт*ч сумма в платежках украинцев за февраль составит 792 грн.

На электричестве можно серьезно сэкономить

Однако на оплате счета за электроэнергию можно серьезно сэкономить – более 260 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь" – и за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Так:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного – 1,32 грн/кВт*ч;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

К примеру, трое человек живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют те же 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу 2,64 грн – и за месяц "набежит" 792 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 1,32 грн.

Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 264 грн и столько же за дневное. То есть в сумме – 528 грн.

Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 260 грн. Окупаемость двухзонного счетчика ценой 3000 грн при таком потреблении составит около года, после этого начнется чистая экономия.

Впрочем, нужно также учитывать, что тарифы могут повысить. И тогда срок окупаемости сократится.

Как правильно снять показатели счетчиков

Механический счетчик электроэнергии

При использовании такого аппарата нужно просто переписать 5 черных цифр. Красные цифры записывать не нужно.

Электронный счетчик электроэнергии

Правила аналогичные. Однако в таких счетчиках первая группа цифр (нужны именно они) не выделяется цветом. Поэтому нужно записать число до запятой.

Двухтарифный счетчик

Двухтарифный счетчик электроэнергии прямо на своем экране индексирует "день" и "ночь" особыми отметками. Коды могут отличаться в зависимости от производителя. Самые популярные:

Т1 – день, Т2 – ночь;

Е1 и Е2

Т11 и Т12;

5.8.1 и 1.5.8.2.

Впрочем, на приборе могут быть и другие индексы. В таком случае придется узнавать их расшифровку – обычно эта информация находится на сайте производителя.

Чтобы переключить значение со "дня" на "ночь" или наоборот, нужно нажать большую кнопку. Иногда она подписана как "Просмотр" или "Ввод").

Учет электроэнергии по каждой суточной зоне отображается последовательно. То есть абоненту нужно просто поочередно записать значения по тарифам "день" и "ночь" – ничего складывать или отнимать не нужно. Самостоятельно среднесуточный тариф определять тоже не нужно! Его рассчитает поставщик электроэнергии после подачи показаний по каждой из зон.

Чтобы передать показания двухтарифного электросчетчика, нужно записать только цифры до запятой. Потом их и следует вписать в соответствующие графы в личном кабинете на сайте поставщика.

Как сообщал OBOZ.UA, с февраля тариф на газ для большинства потребителей составит 7,96 грн (фиксированный тариф "Нафтогаза"). При этом стоимость голубого топлива не изменится как минимум до 1 мая 2024-го.

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