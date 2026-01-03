Тариф на газ в Украине в январе: сколько будет стоить кубометр

В Украине в январе 2026 года тариф на газ не изменился для большинства потребителей. Однако несколько поставщиков предлагают более низкие месячные цены. Сейчас на рынке присутствуют 8 газоснабжающих компаний.

Видео дня

Об этом сообщает издание ГазПравда. 4 поставщика в январе предлагают только годовую цену, еще 4 – и годовую, и месячную переменную. Годовые предложения в январе не изменились, а вот месячные тарифы – снизились. Годовые тарифы колеблются от 7,96 до 9,99 грн за куб. А месячные – от 8,46 до 25,8 грн за куб.

Напомним, что базовыми для населения являются именно годовые тарифы. А 98% украинских бытовых потребителей (это – более 12 млн домохозяйств) "голубое топливо" поставляет ГК "Нафтогаз Украины". Ее тариф – 7,96 грн за куб.

Подорожает ли газ в Украине

На самом деле для того, чтобы повысить стоимость газа, придется отменять закон о моратории. А это сделать будет не так легко. Мораторий должен действовать в течение войны и шести месяцев после завершения военного положения. Когда этот закон принимали в 2022-м, вероятно, было трудно себе представить, что война продлится так долго.

Теперь без изменения закона повысить тариф на газ в следующем году будет возможно при одном условии: если война закончится раньше июня. Но даже в таком случае тариф удастся повысить только с конца 2026-го.

НБУ для прогнозирования уровня инфляции оценивает в том числе и вероятность повышения тарифов на коммунальные услуги. В Нацбанке считают, что газ может подорожать именно во втором полугодии следующего года.

"НБУ ожидает, что до конца отопительного сезона 2025-2026 годов действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. Однако из-за сложной ситуации в энергетике предполагается, что во втором полугодии 2026 года начнется постепенное приведение части из этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", – говорится в оценках НБУ. Кстати, в 2023-м в НБУ считали, что повышение тарифов произойдет в 2025-м. Однако этот прогноз оказался ошибочным.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!