Тариф на газ и электроэнергию с 1 мая: сколько будет стоить куб.м и кВт*ч

В Украине тарифы на электроэнергию и газ с 1 мая не изменятся. За каждый кВт*ч тока придется платить 4,32 грн. В то же время, тариф на газ будет составлять 7,96 грн за кубометр.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – заявил накануне премьер-министр Денис Шмигаль.

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства №632 от 31.05.2024 до конца апреля и составит 4,32 грн за кВт*ч. Об этом говорится в постановлении. В то же время с 1 мая отменят специальный тариф на электроэнергию для тех, кто имеет электрическое отопление. Сейчас тариф для такой категории составляет 2,64 грн за кВт*ч на 2000 кВт*ч в месяц (начиная с 2001 кВт*ч нужно платить полный тариф).

В то же время, действующее постановление о фиксированном тарифе на газ продлили до 31 октября 2025-го. При этом это постановление в предыдущей редакции должно действовать только до конца апреля этого года. "Нафтогаз" будет продавать газ своим бытовым клиентам по цене 7,96 грн за кубометр.

Соответствующие изменения были внесены постановлением правительства 356-2025-п. По данным обзора ГазПравды, на рынке газа для населения, как и в предыдущие месяцы, присутствует 9 поставщиков. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену. Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная же (рыночная) стоимость колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

Стоимость газа для населения в 2025 не изменится. Об этом сообщило сразу несколько собеседников в правительстве. Действующий закон не позволит пересмотреть тариф на газ. "Если даже у нас военное положение заканчивается в ближайшие месяцы, в законе прописан запрет на повышение тарифа еще в течение полугода. Не будет повышения уже в этом году. Ну, разве очень сильно надавят партнеры, но это почти исключено", - пояснил собеседник в правительстве.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!