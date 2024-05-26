Тариф на электроэнергию в мае: сколько придется платить за 1 кВт*ч

За май украинцы заплатят за электроэнергию по текущему тарифу. Он составляет 2,64 грн/квт*ч. Причем независимо от объема потребленного ресурса.

Таким образом, за май семья из трех человек, живущая в квартире с электроплитой и бойлером и потребляющая 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за свет 792 грн. Однако это при условии, что у нее нет двухтарифного счетчика.

Те же, у кого этот прибор установлен, заплатят меньше. Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

Соответственно, за потребленное ночью электричество нужно платить в 2 раза меньше – 1,32 грн/кВт*ч. Таким образом, при потреблении тех же 300 кВт*ч, владельцы двухтарифного счетчика "день – ночь" сэкономят более 260 грн.

Тариф на свет могут повысить уже с июня

В то же время, министр энергетики Герман Галущенко уже сообщил, что решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения будет принято до конца мая. Впрочем, конкретных цифр пока нет – окончательные расчеты еще проводятся.

Он отметил: наиболее вероятным сценарием является использование дифференцированного подхода к потребителям. Т.е., тариф будет рассчитываться, в зависимости от объемов используемого ресурса.

"Этот вопрос на рассмотрении, мы производим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая. Мы сейчас рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой – будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии", – сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко ("Батьківщина") сообщил, что повысить тариф на электроэнергию для украинцев могут уже в ближайшее время. Ожидается, что это может произойти уже с 1 июня, а цену увеличат до 3,5-4 грн/кВт*ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!