Тариф на электроэнергию повысят до конца мая: министр рассказал, как будут считать

Решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения будет принято до конца мая. Впрочем, конкретных цифр пока нет – окончательные расчеты еще проводятся.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил: наиболее вероятным сценарием является использование дифференцированного подхода к потребителям. Т.е., тариф будет рассчитываться, в зависимости от объемов используемого ресурса.

"Этот вопрос на рассмотрении, мы производим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая. Мы сейчас рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой – будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии", – сказал министр.

Ранее же первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко ("Батьківщина") сообщил, что повысить тариф на электроэнергию для украинцев могут уже в ближайшее время. Ожидается, что это может произойти уже с 1 июня, а цену увеличат до 3,5-4 грн/кВт*ч.

"Правительство реально готовит повышение цены на электроэнергию для населения. Мой прогноз – это произойдет с 1 июня. Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн/кВт*ч", – говорится в сообщении.

В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/кВт*ч. Таким образом, за май семья из трех человек, живущая в квартире с электроплитой и бойлером и потребляющая 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за свет 792 грн.

Если же тариф повысят до 3,5 грн/кВт*ч, такая же семья при том же объеме потребления будет платить уже 1 050 грн. Это на 258 грн больше.

В случае повышения тарифа до 4 грн/кВт*ч сумма в платежке составит уже 1 200 грн. Т.е. придется заплатить на 402 грн больше, чем сейчас.

Зачем хотят повысить тариф на свет

В то же время, Галущенко отметил: сегодняшний уровень тарифов на электроэнергию для населения не покрывает себестоимости ее производства. В частности, компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению доступности ресурса для бытовых потребителей (ПСО).

Как сообщал OBOZ.UA, глава Госэнергонадзора Руслан Слободян ранее сообщил, что повышение тарифа может пройти в несколько этапов. И в этом году может быть проведен лишь первый из них.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!