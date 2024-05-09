Тариф на электроэнергию в Украине могут повысить уже с 1 июня: сколько придется платить

Повысить тариф на электроэнергию для украинцев могут уже в ближайшее время. Ожидается, что это может произойти уже с 1 июня, а цену увеличат до 3,5-4 грн/квт*ч.

Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко ("Батькивщина"). Он отметил: таким образом, нынешний тариф будет увеличен приблизительно в 1,5 раза.

"Правительство реально готовит повышение цены на электроэнергию для населения. Мой прогноз – это произойдет с 1 июня. Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн/квт*ч", – говорится в сообщении.

При этом он напомнил: текущий тариф – льготный. Т.е., украинцы платят за электричество по цене, ниже рыночной.

Сколько придется платить по новому тарифу

В настоящее же время в Украине действует тариф 2,64 грн/квт*ч. Таким образом, за май семья из трех человек, живущая в квартире с электроплитой и бойлером и потребляющая 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за свет 792 грн.

Если же тариф повысят до 3,5 грн/квт*ч такая же семья при том же объеме потребления будет платить уже 1 050 грн. Что на 258 грн больше.

В случае же повышения до 4 грн/квт*ч, сумма в платежке составит уже 1 200 грн. Т.е., на 402 грн выше, чем сейчас.

Повышений может быть несколько

В свою очередь, глава Госэнергонадзора Руслан Слободян ранее сообщил, что в целом повышение тарифа может пройти в несколько этапов. И в этом году может быть проведен лишь первый из них. Он отметил:

за последние 1,5 месяца убытки энергосистемы от российских атак превысили 1 млрд долларов;

перекрыть их только за счет действующего тарифа на электроэнергию и международной помощи невозможно.

"Нам нужно срочно изыскать финансовый ресурс для восстановления энергетики. Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию. Недавно НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа в течение следующих лет. Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения возможно целесообразно сделать уже в этом году", – сказал Слободян.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут сэкономить на оплате счета за электроэнергию немалую сумму – по текущему тарифу, более 260 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". После этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

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