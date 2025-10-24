Света не будет местами по 8 часов: в Киеве объявили графики отключения электроэнергии на субботу

Из-за напряженной ситуации в украинской энергосистеме после очередного обстрела со стороны России в Киеве и области продолжают действовать графики стабилизационных отключений. Жителям столицы отключают подачу электроэнергии в две очереди в течение 5-6 часов.

Как отметили в компании ДТЭК, команда применить графики отключений поступила из "Укрэнерго". Также в компании предупредили, что"графики могут меняться несколько раз в день", и пообещали об этом "оперативно информировать".

Электроэнергию будут отключать в три очереди одновременно.

Киев, первая вторая и третья очереди

Киев, четвертая, пятая и шестая очереди

Киевщина, первая вторая и третья очереди

Киевщина, четвертая, пятая и шестая очереди

В некоторых регионах также объявили отключения по графикам, а с 16:00 до 22:00 во всех регионах действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей. При этом энергетики подчеркнули: ситуация в энергосистеме может измениться.

Как узнать свою группу отключений

Узнать свою подгруппу отключений и проверить графики стабилизационных отключений и сроки возвращения света также можно на сайте компании ДТЭК, а также в ее чат-ботах в Viber, Telegram и в приложении "Киев Цифровой". Для этого надо указать адрес, который интересует.

Как готовиться к возможным блэкаутам

В то же время на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и их можно употреблять с минимальной обработкой.

Например, в Киевской городской госадминистрации обнародовали список таких продуктов. Они хранятся без холодильника и не требуют электроэнергии для приготовления:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

(каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры); хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орехи;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Воды необходимо заготовить минимум на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине во время аварийных отключений электроэнергии также могут возникнуть проблемы с техникой. Аварийные отключения могут привести к перепадам напряжения, что в свою очередь может повлечь поломки.

