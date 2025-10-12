Украинцев призвали запасать еду и воду: как готовиться к возможным масштабным отключениям электроэнергии

В Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме, длительные отключения света вернуться. И хотя там подчеркивают, что пока такая является теоретической, подготовиться к возможным блекаутам будет не лишним.

В частности, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

К примеру, в Киевской городской госадминистрации (КГГА) уже публиковали список таких продуктов питания. Они хранятся без холодильника и не требуют электроэнергии для приготовления:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Что еще нужно запасать

Впрочем, для того, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в КГГА советует запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:

купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;

создать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;

наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;

подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;

подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев;

позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.

Также необходимо позаботиться о пожарной безопасности. В частности, приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где зажигаются свечи или используется горелка.

Энергетики надеются, что масштабных отключений удастся избежать

В целом же, отметила министр энергетики Светлана Гринчук, ситуация в энергосистеме будет зависеть от интенсивности российских атак. А также скорости восстановления поврежденного или уничтоженного энергооборудования.

"Говорить о том, что у нас будут долговременные отключения рано... Но, к сожалению, мы имеем опыт предыдущих лет, когда ситуация меняется каждый день и можно ждать чего угодно... Мы готовимся к различным вариантам и к худшим, в том числе. Но надеемся, что, совместными усилиями, нам удастся сохранить работу энергосистемы и обойтись без длительных отключений", – сообщила министр.

В свою очередь, эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар ожидает, что жители Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областей этой осенью и зимой могут оставаться без электроэнергии по нескольку дней. В других же регионах, по его словам, масштабных проблем с отключениями света, вероятно, удастся избежать.

"Россияне поняли, что, тратя больше ударных средств, они все равно не достигнут эффекта. Поэтому они начали действовать другим способом. Облэнерго мало работали над защитой своих объектов, поэтому Россия начала бить туда, где не защищено или слабо защищено... Для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы", – считает Гончар.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 31 октября в Украине не будут повышать тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Соответственно, он останется на текущем уровне – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

