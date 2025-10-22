Надо сделать каждому: как спасти технику во время аварийных отключений света

В Украине во время аварийных отключений электроэнергии также могут возникнуть проблемы с техникой. Аварийные отключения могут привести к перепадам напряжения, что в свою очередь может привести к поломкам.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, важно не только иметь заряженные гаджеты, приготовленные зарядные станции и павербанки, но и правильно действовать для того, чтобы уберечь технику от порчи из-за перепадов напряжения.

В частности, необходимо:

выключать приборы из розеток

Ключевую технику (холодильники, бойлеры, стиральные машины) рекомендуется полностью отключать от сети после выключения света. В таком случае после восстановления электропитания включать их в сеть нужно будет вручную. Делать это рекомендуют не сразу, а через 10-15 минут после восстановления электропитания.

установить реле напряжения

Реле напряжения регистрирует значительные отклонения от стандартного напряжения и отключает все бытовые приборы. После того, как напряжение нормализовалось, подается сигнал о включении, и подключение техники к электросети восстанавливается.

Реле напряжения делятся на два основных типа – те, которые устанавливаются в электрическом щитке (общем для домовладения) и для отдельных розеток. Первый тип значительно мощнее и надежнее, однако для установки такого реле потребуются услуги электрика.

"Это уже должно стоять с 2022-го. Бывает такое, что в хрущевках открываю эти щитки – а там просто прячься. Если у вас щиток в квартире, это вообще не проблема. Любой электрик за 500 грн вам установит реле напряжения", – рассказывает OBOZ.UA электрик с 29-летним опытом Игорь Х.

установить стабилизаторы напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП)

Эти устройства стабилизируют напряжение. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 октября 2025-го те семьи, которые имеют электрическое отопление, смогут платить за 2 тыс. кВт*ч электроэнергии в месяц вдвое меньше. Стоимость тока для них уменьшится с 4,32 до 2,64 грн/кВт*ч.

