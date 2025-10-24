Украинцев ждут новые отключения света: энергетики сообщили важную информацию
Ситуация в энергосистеме Украины не стабилизировалась, поэтому 25 октября украинцев из отдельных регионов страны будут ждать ограничения потребления. В частности, население будут ждать графики почасовых отключений, а промышленность – соответственно, графики ограничения мощности.
Как сообщили в "Укрэнерго", причиной введения ограничений остаются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на объекты критической энергетической инфраструктуры. В частности, время и объем применения ограничений будут такими:
- Графики почасовых отключений: с 07:00 до 23:00 – объемом от 1 до 2 очередей.
- Графики ограничения мощности: с 08:00 до 23:00.
В то же время украинцев предупредили, что применение ограничений может измениться. Поэтому им посоветовали потреблять электроэнергию экономно и следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Где следить за графиками: сайты облэнерго
