Украинцев ждут новые отключения света: энергетики сообщили важную информацию

Ситуация в энергосистеме Украины не стабилизировалась, поэтому 25 октября украинцев из отдельных регионов страны будут ждать ограничения потребления. В частности, население будут ждать графики почасовых отключений, а промышленность – соответственно, графики ограничения мощности.

Как сообщили в "Укрэнерго", причиной введения ограничений остаются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на объекты критической энергетической инфраструктуры. В частности, время и объем применения ограничений будут такими:

Графики почасовых отключений: с 07:00 до 23:00 – объемом от 1 до 2 очередей.

Графики ограничения мощности: с 08:00 до 23:00.

В то же время украинцев предупредили, что применение ограничений может измениться. Поэтому им посоветовали потреблять электроэнергию экономно и следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Где следить за графиками: сайты облэнерго

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

