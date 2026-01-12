Света не будет местами по 15,5 часов: обнародованы графики отключений для Киева на вторник

Во вторник, 13 января, в Киеве снова будут отключать электроэнергию из-за последствий российских обстрелов. Для большинства очередей предусмотрено два периода отключений в течение суток, для четырех – один, а для одной – три.

Новые графики вечером в понедельник опубликовала пресс-служба ДТЭК в Telegram. Отмечается, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому графики могут обновить.

В ДТЭК напомнили, что на левом берегу, а также в Голосеевском и Печерском районах действуют экстренные отключения. Дома там имеют 3-5 часов со светом и 7-12 – без него.

Всего во вторник жители Киева не смогут пользоваться электроприборами минимум восемь с половиной часов. Это минимальное суммарное время отключений.

Дольше всего без света – 15,5 часов за день – будет очередь 5.1.

Самое длинное непрерывное время без света, согласно графикам, достигнет семи часов. Самый короткий период – полтора часа.

Когда в Киеве не будет света во вторник, 13 января

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о длительности отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 13 января, во всех регионах Украины для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения также распространяются на бизнес и промышленные предприятия.

